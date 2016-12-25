أخبار عاجلة

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس شعبة المستوردين: قيمة الدولار الحقيقية 10جنيه وأسعار البنوك "مضاربات"

Google+ Print
رئيس شعبة المستوردين: قيمة الدولار الحقيقية 10جنيه وأسعار البنوك "مضاربات" رئيس شعبة المستوردين: قيمة الدولار الحقيقية 10جنيه وأسعار البنوك "مضاربات"

>كتب إبراهيم حسان

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن القيمة الحقيقية للدولار فى لا تتجاوز 10 جنيهات، وما يحدث من ارتفاع فى البنوك هو مضاربات مع السوق السوداء، لاسيما أن مصر هى الوحيدة الموجودة فى المنطقة التى لها كيان دولة متكامل بالرغم من محاولات تدمير الاقتصاد المصرى من قبل البعض.

 

وأوضح شيحة، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" على فضائية النهار one، أنه كان من ضمن المعترضين على قرض صندوق النقد الدولى الذى وصفه بـ"صندوق الخراب"، مشيرا إلى أنه حال استمرار السياسات الاقتصادية الخاطئة الفاشلة من المجموعة الاقتصادية لن تستطيع مصر السيطرة على زمام الأزمات داخل الدولة.

 

وأكد رئيس شعبة المستوردين، أنه لولا حب الشعب المصرى للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة لكانت مصر اشتعلت بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التى طبقت فى الفترة السابقة، بداية من قرار وقف الاستيراد الذى أصدره وزير التجارة والصناعة.

 

 وأشار إلى أن الدولة المصرية يدار من الخارج، حيث أن 80% من الشركات التى تعمل فى مصر بشقيها العربى والأجنبى فى كافة القطاعات والقطاعات الرئيسية تستحوذ على الاستثمار داخل مصر.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة