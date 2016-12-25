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وكيل "تموين القليوبية": نمارس رقابة مشددة على الأسواق لضبط الأسعار

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وكيل "تموين القليوبية": نمارس رقابة مشددة على الأسواق لضبط الأسعار وكيل "تموين القليوبية": نمارس رقابة مشددة على الأسواق لضبط الأسعار

>القليوبية - حسن عفيفى

أكد المهندس ابراهيم عبدالظاهر وكيل وزارة بالقليوبية خلال تصريحات خاصة باليوم السابع أنه يتم فرض رقابة مشددة على جميع البقالين التموين لمنع البيع بأسعار مرتفعة.

واكد عبد الظاهر انه لاتوجد ازمة سكر بالمحافظة‏ مشيرا الى انه قد تم طرح‏ 300 طن جديدة بالمجمعات والمنافذ في جميع مدن وقري المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين‏‏ بالاضافة الي وجود منافذ توزيع تحصل علي السكر من الشركة القابضة وتقوم بتغليفه وبيعه بسعر‏7.5 جنيه للجمهور

واضاف عبد الظاهر انه علي تواصل يومي مع محافظ القليوبية لمواجهة اي ازمات طارئة للسكر أو أي منتجات غذائية أخري من خلال غرفة عمليات موجودة علي مدار24 ساعة مضيفا انه تم امداد المناطق ذات الكثافة السكانية العالية باحتياجاتها من السكر والسلع المتنوعة

وأوضح وكيل تموين القليوبية أن اللحوم بانواعها متوفرة في المجمعات بسعر60 جنيها للكيلو وخاصة اللحوم السودانية كما لاتوجد مشكلات في تطبيق منظومة الخبز بالمحافظة مؤكدا انه قد تم افتتاح 5 معارض داخل المحافظة لبيع السلع الغذائية الضرورية بأسعار مخفضة تقل عن مثليتها فى الأسواق بأماكن كفر شكر والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وشبين القناطر.

 


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