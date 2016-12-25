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"التعبئة والإحصاء" بالشرقية يعقد ندوة للتوعية استعدادا للتعداد السكانى

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"التعبئة والإحصاء" بالشرقية يعقد ندوة للتوعية استعدادا للتعداد السكانى "التعبئة والإحصاء" بالشرقية يعقد ندوة للتوعية استعدادا للتعداد السكانى

>الشرقية - إيمان مهنى

نظم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ندوة إعلامية بمكتبة العامة فى مدينة الزقازيق حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017"، وذلك بحضور اللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، واللواء رضا محمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لإقليم قناة السويس، وعدد كبير من الإعلاميين من مندوبى الصحف القومية والحزبية والمواقع الإلكترونية، والقناة الرابعة والفضائيات والإذاعة المصرية.

 

وقال اللواء رضا محمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لإقليم قناة السويس، إن أجهزة الإحصاء فى جميع الدول هى النافذة الرسمية للوقوف على احتياجات مستخدمى البيانات، حيث إنها تعطى صورة موضوعية فى لحظة زمنية عن الوطن، وتساهم فى رسم السياسات والخطط وفى اتخاذ القرارات، وأنه سيتم لأول مرة هذا العام تطبيق التعداد الإلكترونى، وذلك توفيرا للوقت والجهد والمال، مشيرا إلى أن نتائج التعداد الإلكترونى ستنتهى خلال 8 أسابيع، مقارنة بالتعداد اليدوى الذى كان يستغرق ما يقرب من 24 شهرا .

 

وأشار رئيس الإدارة المركزية لإقليم قناة السويس إلى أن معلومات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تعد الركيزة الأساسية فى تحقيق التنمية الشاملة، وضرورة لأصحاب الأعمال لاتخاذ قراراتهم فى موضوع الاستثمار والتشغيل، كما أن تلك البيانات مطلوبة فى تعزيز البحث العلمى والأكاديمى. وأضاف أنه سيتم تدريب العاملين على الأساليب الحديثة فى التعداد الإلكترونى الذى سيشمل الإسكان والسكان والمنشآت، وأكد أنه تخفيفا على المواطنين سيتم السماح لهم بإدخال بياناتهم على الموقع الإلكترونى الخاص بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وذلك بعد منحهم الرقم السرى الخاص بالجهاز.

 


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مصر 365

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