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السعودية : منع الأجانب من التدريس بالبلاد و الاستغناء عن العمالة الأجنبية

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السعودية : منع الأجانب من التدريس بالبلاد و الاستغناء عن العمالة الأجنبية السعودية : منع الأجانب من التدريس بالبلاد و الاستغناء عن العمالة الأجنبية

نشرت صحيفة  "عكاز" أن المملكة العربية السعودية لديها توجه كبير للاعتماد على سياسة الإحلال وهي الاستغناء عن العمالة الأجنبية وفي مختلف الوظائف والاستعانة بالعمالة السعودية وخاصة في قطاع التدريس وأضافت الصحيفة أن المملكة قد أعلنت عن خطط مستقبلة حسب رؤية ولي العهد نجل الملك سليمان وهي بناء المملكة العربية السعودية دون الاعتماد على خام النفط .

كما أشارت صحيفة عكاز السعودية أن أكثر الدول التي سوف تلحقها خسائر بسبب توجهات وقرارات السعودية هي وباكستان حيث يوجد أعداد كبيرة من العمالة المصرية والباكستانية متواجدة في المملكة العربية السعودية وخاصة في مجال التدريس وتابعت صحيفة عكاز السعودية أن هذه القرارات التي تتخذها المملكة والخاصة بالعمالة بالتحديد هي في حقيقة الأمر لها أسباب وهي:

زيادة أعداد الخرجيين من الجامعات وارتفاع نسبة التعليم بالسعودية مما يجعل المملكة تستعين بمواطنيها من الخرجين في هذا الوقت وفي المستقبل والسبب الأخر هو الخلاف الذي نشأ بين مصر والسعودية في الفترة الأخيرة .

وقد نقلت صحيفة عكاظ عن المتحدث الرسمي  "مبارك العصيمي" المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ، أن وزارة التعليم ليس لها أي نية حاليًا للتعاقد مع مدرسين أجانب من غير السعوديين .

وأضاف إلى أن الوزارة تقوم كل عام بعمليات إحلال في حالة وجود خرجين سعودين وتسريح الأجانب بما أطلق عليه (ضوابط جدارة لشغل الوظيفة التعليمية) .

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رئيس قسم الأخبار

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