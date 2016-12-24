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سعر الحديد والآسمنت اليوم السبت 24\12\2016 في مصر

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سعر الحديد والآسمنت اليوم السبت 24\12\2016 في مصر سعر الحديد والآسمنت اليوم السبت 24\12\2016 في مصر

إلى حد ما أستقرت الحديد والاسمنت اليوم في حيث بلغت أسعار الحديد والآسمنت وفقاً لأحدث الاسعار كما يلي:-

أولا:-

حديد بشاي 9770 جنيه للطن ،  حديد عز بلغت أسعاره نحو 10 آلاف جنيه للطن ، حديد العتال بلغت أسعاره نحو 10 آلاف جنيهاً للطن.

كما بلغ حديد المراكبي نحو 9500 جنيه للطن بالنسبة للتاجر وبالنسبة للمستهلك بلغ نحو 9750 جنيه للطن ، وبلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 9450 جنيهاً  للطن بالنسبة للتاجر وللمستهلك النهائي بسعر 9700 جنيه للطن.

أما حديد المصريين والمعادي وعطيه والكومي والمراكبي فقد بلغت أسعارهما 9500 جنيه للطن.

ثانياً :- أسعار الآسمنت

فقد بلغت أسعار الأسمنت كما يلي :-
الشركة  سعر الطن
الشركة العربية للأسمنت المسلح  725 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر  775 جنيه
أسمنت بورتلاند طرة  775 جنيه
أسمنت سيناء  740 جنيه
مصر بني سويف  765 جنيه
العربية للأسمنت (التحرير)  760 جنيه
أسمنت التعمير  760 جنيه

من الجدير بالذكر بأن أسعار الحديد والاسمنت في مصر حساسة جداً تجاه وقد تسبب إرتفاع سعر الدولار في البنوك منذ قيام محافظ البنك المركزي طارق عامر بتحرير سعر صرف الجنيه إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأسمنت والحديد.

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