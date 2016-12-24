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أسعار الذهب اليوم السبت 24\12\2016 في محلات الصاغة في مصر

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أسعار الذهب اليوم السبت 24\12\2016 في محلات الصاغة في مصر أسعار الذهب اليوم السبت 24\12\2016 في محلات الصاغة في مصر

الذهب اليوم، بعد أن سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة في عند بداية التعاملات هذا اليوم، ذات الأسعار التي أقفلت عليها بالأمس، فإنه شهدت ساعات بعد الظهيرة تراجعا بمقدار 4 جنيهات عن ساعات الصباح، وعند المساء عاودت أسعار الذهب للارتفاع، حيث ارتفعت ما يقارب 7 جنيه حسب آخر تحديث، وهو أمر طبيعي يتبع للحالة التي تمر بها حركة الدولار الامريكي في تعاملات البنوك والسوق الموازية.


أسعار الذهب اليوم السبت 24\12\2016 في مصر:

بلغ بمختلف عياراته­­­­­­­­ في سوق الصاغة اليوم في أغلب المناطق كما تم تسجيله حسب آخر تحديث وهو كما يلي: (متوسط سعر الذهب في السوق المصرية)
الوحدة والعيار  الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24  709
عيار 22  650
عيار 21  620
عيار 18  531
الاونصة  22,037
الجنيه الذهب  4,960
الكيلو  708,571

سعر المصنعية فى مصر حوالي 30 جنيه مصري للجرام.

 

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