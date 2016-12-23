أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

حسن شحاتة ينتقد طريقة كوبر: "قديمة وانتهت من زمان لكنه بيكسب"

Google+ Print
حسن شحاتة ينتقد طريقة كوبر: "قديمة وانتهت من زمان لكنه بيكسب" حسن شحاتة ينتقد طريقة كوبر: "قديمة وانتهت من زمان لكنه بيكسب"

>كتب أحمد طارق

انتقد حسن شحاتة، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، الطريقة التى يعتمد عليها الأرجنتينى هيكتور كوبر حالياً فى قيادة الفراعنة، مؤكداً أن الخواجة يعتمد على "اللاعب الأوحد" وهو محمد صلاح المحترف بصفوف فريق روما الإيطالى.

 

وأوضح شحاتة أن تلك الطريقة انتهت منذ زمن بعيد ولم يعد يطبقها أى مدرب بالعالم، مضيفاً: "طريقة كوبر فى قيادة الفراعنة غير مقنعة للجمهور ولا يوجد أحد فى مرتاح من استراتيجية كوبر، لكنه بيكسب وأنا مبدئى اللى تكسب بيه ألعب بيه.. علشان ميبقاش بنتقد الراجل".

 

وعن مجموعة مصر فى أمم أفريقيا، قال "المعلم" خلال تصريحات تليفزيونية للإعلامية منى الشاذلى: "مجموعة صعبة جداً لوجود غانا وأوغندا ومالى بالمجموعة، ويجب التركيز وعدم التهاون، لأن حظوظ فى الفوز ستكون كبيرة بشرط أن يخلص الجميع فى انتمائه لمصر لحاجتنا لتلك الفرحة التى ستتحقق فى يناير المقبل بإذن الله".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم