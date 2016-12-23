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أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 23/12/2016 في الأسواق المصرية

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أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 23/12/2016 في الأسواق المصرية أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 23/12/2016 في الأسواق المصرية

شهدت الحديد في اليومين الماضيين ارتفاعا تراوح بين 500 إلى 700 جنيه وفيما يلي جدول بمتوسط الحديد اليوم حسب آخر تحديث للأسعار:
الشركة البائعة  سعر الطن الواحد بالجنيه المصري
حديد عز  9850
حديد الدخيلة  9850
حديد بشاي  9800
حديد العتال  9700
حديد عطية  9700
حديد سرحان  9550
حديد الكومي  9650
حديد المصريين  9750
حديد المعادي  9550
حديد العشري  9550
حديد الجيوشي  9650
حديد اكتوبر  9600
حديد الجارحي  9600
حديد الوطنية  9550
حديد اركو  9550
حديد قوطة  9650

 

متوسط أسعار الاسمنت اليوم :

انخفضت أسعار الاسمنت في الأيام الماضية لدى بعض الشركات ما يقارب 10 إلى 15 جنيه وفيما يلي جدول بأسعار الاسمنت حسب آخر تحديث للأسعار:


الشركة البائعة  سعر الطن الواحد بالجنيه المصري
الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح  728
الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر  713
شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير  718
اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك  730
اسمنت اسيك المنيا منتج حورس  720
اسمنت النهضة منتج الصخرة  738
اسمنت وادى النيل منتج المصرى  730
لافارج للاسمنت منتج المخصوص  795
اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان  720
اسمنت العريش منتج العسكرى  725
اسمنت سيناء منتج سيناء  723
الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر  735
رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران           730
السويس للاسمنت منتج السويس  735
أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة  735
أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو  698
اسمنت حلوان منتج حلوان  735
اسمنت شورى منتج شورى  718
بنى سويف  770
السويدى  723
جنوب الوادى  723
بنى سويف منتج تايتان  748
مصر للاسمنت قنا منتج المسلة  720

يجدر التنبيه إلى أن الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع أسعار التعامل في سوق مواد البناء و قد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر و الاسعار المذكورة هي أسعار المصنع و لا تشمل مصاريف النقل.

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