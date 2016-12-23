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أدنى أسعار السيارات الزيرو موديل 2016 في السوق المصرية

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أدنى أسعار السيارات الزيرو موديل 2016 في السوق المصرية أدنى أسعار السيارات الزيرو موديل 2016 في السوق المصرية

من منا لا يحلم بأن يقتني سيارة؟ البعض يراها من سلع الرفاهية، والبعض يراها أصبحت من الأساسيات الضرورية في الحياة، ولكن ارتفاع السيارات خلال العام المنصرم بشكل غير متصور أو متوقع، ولا سيما بعد تعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمته مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع الاسعار على كافة المواد المستوردة وطال ذلك السيارات بكافة أنواعها، وهنا إليكم أدنى أسعار بعض السيارات الزيرو في السوق المصرية موديل 2016، وفق ما هو مبين بالجدول المرفق أدناه:

الطراز

السعر/ جنيه مصري
ام جي 
MG3    2016 

1.3 A/T

105000

1.5 A/T

120000
MG 350    2016 

1.5 A/TS

120000
جيلي 

باندينو 2016

1.3 M/T

115000

1.3 M/TF/O

119000
سينوفا 
A1 2016 

1.3 HB M/T

102000

1.3 M/T

102000

1.5 M/T

108000

1.5 M/T HB

108000

1.5 A/T HB H/L

120000

1.5 M/T H/L

120000
سوزوكي 
التو 2016 

800 A/C NEW

120000
شنجان 
بيني ميني 2016 

1.0 M/T

116000
ميتسوبيشي 

اتراج 2016

1.2 A/T

116000

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مدير عام الموقع

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