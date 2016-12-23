أدنى أسعار السيارات الزيرو موديل 2016 في السوق المصرية

من منا لا يحلم بأن يقتني سيارة؟ البعض يراها من سلع الرفاهية، والبعض يراها أصبحت من الأساسيات الضرورية في الحياة، ولكن ارتفاع أسعار السيارات خلال العام المنصرم بشكل غير متصور أو متوقع، ولا سيما بعد تعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمته مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع الاسعار على كافة المواد المستوردة وطال ذلك السيارات بكافة أنواعها، وهنا إليكم أدنى أسعار بعض السيارات الزيرو في السوق المصرية موديل 2016، وفق ما هو مبين بالجدول المرفق أدناه:
الطراز
السعر/ جنيه مصري
ام جي
MG3 2016
1.3 A/T
105000
1.5 A/T
120000
MG 350 2016
1.5 A/TS
120000
جيلي
باندينو 2016
1.3 M/T
115000
1.3 M/TF/O
119000
سينوفا
A1 2016
1.3 HB M/T
102000
1.3 M/T
102000
1.5 M/T
108000
1.5 M/T HB
108000
1.5 A/T HB H/L
120000
1.5 M/T H/L
120000
سوزوكي
التو 2016
800 A/C NEW
120000
شنجان
بيني ميني 2016
1.0 M/T
116000
ميتسوبيشي
اتراج 2016
1.2 A/T
116000إعلان - Ads إعلان - Ads