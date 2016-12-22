أخبار عاجلة

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم -
السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن -
بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية» -
الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة -
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب -
الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة -
طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا -
صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال -
رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم -
توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لتجنب ضيق الشرايين.. استخدام الجراحة لمرضى السكر بدلا القسطرة

Google+ Print
لتجنب ضيق الشرايين.. استخدام الجراحة لمرضى السكر بدلا القسطرة لتجنب ضيق الشرايين.. استخدام الجراحة لمرضى السكر بدلا القسطرة

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور محمد صبحى أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية ،رئيس مؤسسة القلب والشرايين ، ورئيس الفرع المصرى للجمعية الأمريكية، أن هناك دورا للقسطرة البالونية ،وتركيب الدعامات لمرضى الشرايين التاجية الذين يعانون من مرض السكر.

 

وأوضح خلال مؤتمر الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم الذى اختتمت أعماله اليوم بالإسكندرية، وفى جلسة خاصة عن أمراض القلب وعلاقتها بالسكر ،أن جميع الأبحاث الأخيرة أظهرت نجاح القسطرة فى الشرايين التاجية الثلاثية إذا كانت نسبة التصلب معقدة أى أقل من رقم 32 ، وأن مرضى السكر الذين يعانون من قصور بالشرايين والذين يستخدمون الأنسولين يفضل إجراء الجراحة لهم بدلا من القسطرة، لافتا إلى أن علاج السكر بالعقاقير الحديثة يصل بالهيموجلوبين السكرى " السكر التراكمى" إلى 6.5 ، موضحا أن قليلة الكثافة تصل إلى نسب أقل من 70 وهى المعدلات الآمنة لمضاعفات القلب والشرايين مما يؤدى إلى نجاح القسطرة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم