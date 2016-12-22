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أسعار كل أنواع البامبرز و زيادة جديدة ٤٥٪ من أول يناير

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أسعار كل أنواع البامبرز و زيادة جديدة ٤٥٪ من أول يناير أسعار كل أنواع البامبرز و زيادة جديدة ٤٥٪ من أول يناير

يعاني الاباء من ارتفاع كافة تكاليف الحياة و تربية الابناء.فكل أب لطفل يفكر كثيرا كيف يدبر تكاليف و إحتياجات إبنه.فالطفل الرضيع يحتاج لاشياء كثيرة ،و المشكلة الكبيرة التي يعاني منها كثيرا هذه الايام هي مشكلة لبن الاطفال.فكل طفل مولود يحتاج للرضاعة. فإذا كانت الام لا تستطيع توفير كمية اللبن اللازمة لنمو الطفل، فيجب الإعتماد علي لبن الاطفال الذي وصل سعر العلبة به إلي مائة جنيه .و الطفل يحتاج حوالي علبتين في الاسبوع علي الاقل اي حوالي ٨٠٠ جنيه لبن للطفل.

كل أنواع البامبرز

بجانب مشكلة اللبن يوجد الان مشكلة جديدة هي مشكلة إرتفاع أسعار حفاضات الاطفال بعد تعويم الجنيه و ارتفاع إلي ارقام قياسية ،فقد زادت أسعار كل أنواع البامبرز بنسب مختلفة و لكن بزيادة كبيرة فقد أصبح سعر بامبرز المصري في بعض المحلات ١٢٥جنيه للعبوة الإقتصادية ٦٤قطعة بعد ان كان سعره يتراوح بين ٨٥و ٩٥ جنيه،بينما إرتفع سعر حفاضات بيبي فاين من ٦٠ جنيه للعبوة الإقتصادية إلي ٨٥ جنيه ،و إرتفع سعر حفاضات مولفيكس من ٧٥ جنيه للعبوة الإقتصادية إلي ١١٥ جنيه،و ارتفعت أسعار حفاضات بي بم التركية من ٣٥ جنيه إلي ٥٠ جنيه للعبوة ٣٦ قطعة،هذا و قد اصبح سعر البامبرز بالقطعة ٢جنيه بعد ان كان بجنيه و ربع.


زيادة جديدة ٤٥٪ من أول يناير

هذا و قد أعلنت شركة بروكتر اند جامبل ( procter and gamble) الامريكية عن زيادة جديدة لاسعار منتجاتها ٤٥٪  مع بداية العام المقبل مع اول يناير بعد الزيادة الحالية ٨٪ و قد ابلغت عملائها و جميع الصيدليات ان سعر بامبرز السعودي الذي يفضله كثيرون سوف يقترب سعره من المائتين جنيه و سعر الجامبو المصري سوف يصل سعره إلي ١٥٠ جنيه ،هذا و يحتاج الطفل من علبتين إلي اربع علب في الشهر خاصة حديثي الولادة من الحفاضات مما يشكل عبء مادي ضخم علي كاهل الاسرة و علي الاب الذي يعاني لتوفير كافة إحتياجات البيت من طعام و شراب و كهرباء و غاز و مياه و ملابس و علاج و حفاضات اطفال.

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