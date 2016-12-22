اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 22-12-2016 فى مصر بعد ارتفاع الدولار الذى يسجل 20 جنيه

شيماء مصطفى

أخر إخبار سعر الحديد والاسمنت ،نقدم لكم سعر الحديد والاسمنت لكل زوارنا والتي شهدت زيادة في سعر مواد البناء التي تدخل في تجارة العقارات والتي شهدت تذبذب في السوق العقارات ،والتي شهدت أسعار الحديد والاسمنت في اليومين الماضيين ارتفاعا تراوح بين 500 إلى 700 جنيه أسعار الحديد والاسمنت اليوم 22-12-2016 في مصر أدى ارتفاع أسعار الحديد إلى ارتفاع الدولار الذي يسجل اليوم 20 جنيه مما أدت هذه الزيادة الى عدم عزوف المواطنين عل شراء هذه المواد ،وهذا نتج عنه ارتفاع الشركات لأسعار الحديد والاسمنت .



أسعار الحديد اليوم 22-12-2016

الشركة سعر طن الحديد

حديد عز 9850 جنيه

حديد الدخيلة 9850 جنيه

حديد بشاي 9800 جنيه

حديد العتال 9700 جنيه

حديد عطية 9700 جنيه

حديد المصريين 9750 جنيه

حديد 1ركو 9550 جنيه



-أسعار طن الاسمنت اليوم 22-12-2016

الشركة سعر طن الاسمنت

الشركة العربية للاسمنت منتج مسلح 728 جنيه

اسمنت سيناء 723 جنيه

اسمنت النهضة 738 جنيه

اسمنت وادي النيل 730 جنيه

القومية للاسمنت منتج فاخر 735 جنيه

رويال المنيا للاسمنت الأبيض 730 جنيه

العريش منتج عسكري 725 جنيه

انخفضت أسعار الاسمنت في الأيام الماضية لدى بعض الشركات ما يقارب 10 إلى 15 جنيه

شبكةعيونالإخبارية

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