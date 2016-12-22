أخبار عاجلة

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم -
السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن -
بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية» -
الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة -
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب -
الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة -
طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا -
صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال -
رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم -
توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 22/12/2016 في الاسواق المصرية

  • أسعار
  • 32
Google+ Print
أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 22/12/2016 في الاسواق المصرية أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 22/12/2016 في الاسواق المصرية

ما زالت تحافظ اللحوم والدواجن على استقرارها هذه الأيام، على الرغم ارتفاع . وتقد لكم  آخر التطورات التي تطرأ على أسعار اللحوم والدواجن  يوميا حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق:


اللحوم في الاسواق اليوم

كيلو اللحم البتلو : من 100 الى 130 جنيه.

كيلو اللحم الجاموسي : من 95 الى 100 جنيه.

كيلو اللحم الجملي : من 70 الى 95 جنيه.

كيلو اللحم الكندوز : من 95 الى 100 جنيه.

كيلو البوفتيك : 100 جنيه.

كيلو اللحم البرازيلي : من 50 الى 60 جنيه..

كيلو اللحم السوداني : من 55 الى 65 جنيه.

كيلو اللحم الضأن البلدي : من 95 الى 125 جنيه.

كيلو اللحم الضأن المستورد : من 55 الى 70 جنيه.

كيلو السجق : من 40 الى 70 جنيه.

كيلو الكبد البلدي: من 95 الى 100 جنيه.

كيلو الكبدة المستوردة : من 28 الى 50 جنية.


متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم

كيلو الفراخ البيضاء : من 22 الى 27 جنيه.

كيلو الدواجن البيضاء المبردة : من 19 الى 35 جنيه

كيلو الفراخ البلدي : من 29 الى 38 جنيه.

كيلو الارانب : من 45 الى 49 جنيه.

كيلو البط : من 30 الى 35 جنيه.

كيلو الرومي : من 30 الى 37 جنيه.

كيلو السمان : من 23 الى 27 جنيه.

كيلو الحمام : من 40 الى 47 جنيه.

يجب التنويه على ضرورة مراعاة اختلاف الاسعار من منطقة الى اخرى وعلى حسب التسعيرة التي يضعها كل تاجر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم