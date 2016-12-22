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سعر الذهب اليوم الخميس 22-12-2016 في محلات الصاغة في مصر.. عيار 21 يسجل رقم قياسي جديد

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سعر الذهب اليوم الخميس 22-12-2016 في محلات الصاغة في مصر.. عيار 21 يسجل رقم قياسي جديد سعر الذهب اليوم الخميس 22-12-2016 في محلات الصاغة في مصر.. عيار 21 يسجل رقم قياسي جديد

اليوم مازال محافظاً على اشتعاله بعد مدة طويلة من استقرار السعر في سوق المعادن النفيسة في ، حيث وصل عيار 21 سعر 617جنيه واستمر في الحافظ على متوسط السعر لعدة أيام متتالية إما صعوداً أو هبوطاً في نطاق محدود.


سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

ما زالت تداول المعدن الأصفر في الأسواق في أوج اشتعالها، وقد جاءت أسعار الذهب اليوم الخميس كالتالي :
سعر عيار  24  705 جنيه مصري
سعر عيار  22  646 جنيه مصري
سعر عيار  21  617 جنيه مصري
سعر عيار  18  526 جنيه مصري
سعر عيار  14  411 جنيه مصري
سعر عيار  12  353 جنيه مصري
سعر جنيه الذهب  4,936 جنيه مصري
سعر أوقية الذهب  21,930 جنيه مصري
سعر كيلو الذهب  705,143 جنيه مصري

*ملحوظة: قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر

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