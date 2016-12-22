سعر الذهب اليوم الخميس 22-12-2016 في محلات الصاغة في مصر.. عيار 21 يسجل رقم قياسي جديد

شيماء مصطفى

سعر الذهب اليوم مازال محافظاً على اشتعاله بعد مدة طويلة من استقرار السعر في سوق المعادن النفيسة في مصر، حيث وصل عيار 21 سعر 617جنيه واستمر في الحافظ على متوسط السعر لعدة أيام متتالية إما صعوداً أو هبوطاً في نطاق محدود.



سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

ما زالت أسعار تداول المعدن الأصفر في الأسواق في أوج اشتعالها، وقد جاءت أسعار الذهب اليوم الخميس كالتالي :

سعر عيار 24 705 جنيه مصري

سعر عيار 22 646 جنيه مصري

سعر عيار 21 617 جنيه مصري

سعر عيار 18 526 جنيه مصري

سعر عيار 14 411 جنيه مصري

سعر عيار 12 353 جنيه مصري

سعر جنيه الذهب 4,936 جنيه مصري

سعر أوقية الذهب 21,930 جنيه مصري

سعر كيلو الذهب 705,143 جنيه مصري

*ملحوظة: قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر

شبكةعيونالإخبارية

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