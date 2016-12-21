أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 21/12/2016 في الاسواق المصرية

شيماء مصطفى

ما زالت تحافظ أسعار اللحوم والدواجن على استقرارها هذه الأيام، على الرغم ارتفاع سعر الدولار. وتقد لكم آخر التطورات التي تطرأ على أسعار اللحوم والدواجن يوميا حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق:



اسعار اللحوم في الاسواق اليوم

كيلو اللحم البتلو : من 100 الى 130 جنيه.

كيلو اللحم الجاموسي : من 95 الى 100 جنيه.

كيلو اللحم الجملي : من 70 الى 95 جنيه.

كيلو اللحم الكندوز : من 95 الى 100 جنيه.

كيلو البوفتيك : 100 جنيه.

كيلو اللحم البرازيلي : من 50 الى 60 جنيه..

كيلو اللحم السوداني : من 55 الى 65 جنيه.

كيلو اللحم الضأن البلدي : من 95 الى 125 جنيه.

كيلو اللحم الضأن المستورد : من 55 الى 70 جنيه.

كيلو السجق : من 40 الى 70 جنيه.

كيلو الكبد البلدي: من 95 الى 100 جنيه.

كيلو الكبدة المستوردة : من 28 الى 50 جنية.



متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم

كيلو الفراخ البيضاء : من 22 الى 27 جنيه.

كيلو الدواجن البيضاء المبردة : من 19 الى 35 جنيه

كيلو الفراخ البلدي : من 29 الى 38 جنيه.

كيلو الارانب : من 45 الى 49 جنيه.

كيلو البط : من 30 الى 35 جنيه.

كيلو الرومي : من 30 الى 37 جنيه.

كيلو السمان : من 23 الى 27 جنيه.

كيلو الحمام : من 40 الى 47 جنيه.

يجب التنويه على ضرورة مراعاة اختلاف الاسعار من منطقة الى اخرى وعلى حسب التسعيرة التي يضعها كل تاجر.

شبكةعيونالإخبارية

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