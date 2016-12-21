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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 21/12/2016 في الاسواق المصرية

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 21/12/2016 في الاسواق المصرية أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 21/12/2016 في الاسواق المصرية

ما زالت تحافظ اللحوم والدواجن على استقرارها هذه الأيام، على الرغم ارتفاع . وتقد لكم  آخر التطورات التي تطرأ على أسعار اللحوم والدواجن  يوميا حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق:


اللحوم في الاسواق اليوم

كيلو اللحم البتلو : من 100 الى 130 جنيه.

كيلو اللحم الجاموسي : من 95 الى 100 جنيه.

كيلو اللحم الجملي : من 70 الى 95 جنيه.

كيلو اللحم الكندوز : من 95 الى 100 جنيه.

كيلو البوفتيك : 100 جنيه.

كيلو اللحم البرازيلي : من 50 الى 60 جنيه..

كيلو اللحم السوداني : من 55 الى 65 جنيه.

كيلو اللحم الضأن البلدي : من 95 الى 125 جنيه.

كيلو اللحم الضأن المستورد : من 55 الى 70 جنيه.

كيلو السجق : من 40 الى 70 جنيه.

كيلو الكبد البلدي: من 95 الى 100 جنيه.

كيلو الكبدة المستوردة : من 28 الى 50 جنية.


متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم

كيلو الفراخ البيضاء : من 22 الى 27 جنيه.

كيلو الدواجن البيضاء المبردة : من 19 الى 35 جنيه

كيلو الفراخ البلدي : من 29 الى 38 جنيه.

كيلو الارانب : من 45 الى 49 جنيه.

كيلو البط : من 30 الى 35 جنيه.

كيلو الرومي : من 30 الى 37 جنيه.

كيلو السمان : من 23 الى 27 جنيه.

كيلو الحمام : من 40 الى 47 جنيه.

يجب التنويه على ضرورة مراعاة اختلاف الاسعار من منطقة الى اخرى وعلى حسب التسعيرة التي يضعها كل تاجر.

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