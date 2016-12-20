أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. عبدالله الثانى ملك الأردن يترأس اجتماعا أمنيا لمتابعة أحداث الكرك

Google+ Print
بالصور.. عبدالله الثانى ملك الأردن يترأس اجتماعا أمنيا لمتابعة أحداث الكرك بالصور.. عبدالله الثانى ملك الأردن يترأس اجتماعا أمنيا لمتابعة أحداث الكرك

>كتب هيثم سلامة

نشرت الصفحة الرسمية للديوان الملكى الهاشمى، صوراً للملك عبدالله الثانى، ملك الأردن، أثناء ترأسه اجتماعا فى المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات لمتابعة الأحداث الأخيرة فى محافظة الكرك.

يذكر أن داعش قد أعلنت اليوم عن مسئوليتها عن إطلاق النار فى قلعة بمدينة الكرك فى جنوب الأردن والذى قتل خلاله تسعة أشخاص على الأقل بينهم سائح كندى بينما أصيب العشرات.

وأكدت داعش من خلال بياناً لها أن أربعة من مقاتلى داعش نفذوا العملية يوم الأحد والتى انتهت بمقتلهم، ولم يحدد مسئولون أردنيون حتى الآن فيمن يشتبهون بتنفيذ الهجوم لكن مصادر أمنية قالت إن الجناة أردنيون.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365