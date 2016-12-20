بالصور.. عبدالله الثانى ملك الأردن يترأس اجتماعا أمنيا لمتابعة أحداث الكرك

كتب هيثم سلامة

نشرت الصفحة الرسمية للديوان الملكى الهاشمى، صوراً للملك عبدالله الثانى، ملك الأردن، أثناء ترأسه اجتماعا فى المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات لمتابعة الأحداث الأخيرة فى محافظة الكرك.

يذكر أن داعش قد أعلنت اليوم عن مسئوليتها عن إطلاق النار فى قلعة بمدينة الكرك فى جنوب الأردن والذى قتل خلاله تسعة أشخاص على الأقل بينهم سائح كندى بينما أصيب العشرات.

وأكدت داعش من خلال بياناً لها أن أربعة من مقاتلى داعش نفذوا العملية يوم الأحد والتى انتهت بمقتلهم، ولم يحدد مسئولون أردنيون حتى الآن فيمن يشتبهون بتنفيذ الهجوم لكن مصادر أمنية قالت إن الجناة أردنيون.