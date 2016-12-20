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مصرع شاب وإصابة 2 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بنجع حمادى فى قنا

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مصرع شاب وإصابة 2 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بنجع حمادى فى قنا مصرع شاب وإصابة 2 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بنجع حمادى فى قنا

>قنا- وائل محمد

لقى شخص مصرعه، وأصيب شخصان آخرين إثر انهيار حفرة بعمق 3 أمتار عليهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة الحلفاية بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا.

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين أثناء التنقيب عن الآثار.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع برجال الحماية المدنية، وانتشال الجثة المدفونة فى الحفرة.

 

تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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