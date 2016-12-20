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ضبط 8 طن سكر ناقص الوزن ومجهولة المصدر داخل مخزن بالمنيا

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ضبط 8 طن سكر ناقص الوزن ومجهولة المصدر داخل مخزن بالمنيا ضبط 8 طن سكر ناقص الوزن ومجهولة المصدر داخل مخزن بالمنيا

>المنيا – حسن عبد الغفار

تمكن ضباط قسم مباحث من ضبط كميات كبيرة من السكر ناقص الوزن ومجهول المصدر داخل احد المخازن بالمنيا.

تلقي اللواء فيصل دويدار مدير امن المنيا اخطارا من مباحث التموين يفيد ضبط "قياتى . ن .ع "،  49 سنه مقيم دائرة مركز سمالوط  صاحب مخزن لتعبئة السكر وذلك لتعبئته مواد غذائية (  سكر ) ناقص الوزن  بمقدار 100 جرام فى الكيلو الواحد وبدون فواتير ومجهول المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدره حيث تم ضبط "8450 كيلو سكر"  ناقص الوزن .

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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مصر 365

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