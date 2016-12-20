الخرطوم وجوبا توقعان على تمديد اتفاقية النفط لمدة ثلاث سنوات

(أ.ش.أ)

وقعت دولتا السودان وجنوب السودان، اليوم، اتفاقا تم بموجبه تمديد اتفاقية الترتيبات المالية في مجال النفط، التي تم توقيعها بأديس أبابا في عام 2013، لمدة ثلاث سنوات أخرى، على أن يكون سعر نقل برميل النفط الجنوبي عبر الأراضي السودانية 15 دولارًا.

ووقع عن جانب السودان وزير النفط والغاز، الدكتور محمد زايد عوض، وعن حكومة الجنوب وزير الطاقة والبترول، أزيكيل جاثكوث، وذلك بمقر وزارة النفط السودانية في الخرطوم.

وقال وزير النفط السوداني، إنه تم تمديد الاتفاقية إنفاذًا لتوجيهات الرئيس عمر البشير بمراجعتها بسبب انخفاض أسعار النفط عالميًا، مبرزًا أن الاتفاق حدد سعر نقل برميل النفط عبر السودان بـ`15 دولارًا، وأن الجديد في اتفاق اليوم هو ربط السداد بسعر النفط وتقسيم الدفع إلى شرائح.

ومن جانبه أعرب وزير الطاقة والبترول بجنوب السودان، عن سعادته لتوقيع الاتفاق، مؤكدًا التزام بلاده بتنفيذ كافة بنوده، وكشف عن توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في مجال التعاون النفطي، وإعادة تشغيل الحقول المتوقفة والتدريب وبناء القدرات، والأبحاث والمعامل مع مركز التدريب النفطي بالسودان .