بالصور.. مصلحة السجون تنظم ندوة لسجناء المرج لتوعيتهم بمخاطر الإدمان

كتبت أمانى الأخرس

عقد سجن المرج العمومى، ندوة لتوعية السجناء بمخاطر التدخين والإدمان، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن المواد المخدرة، وتأهيل النزلاء لحياة أفضل لهم وذويهم والنهوض بالمستوى الثقافى والصحى، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون بين قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وألقت المحاضرة الدكتورة حنان الشاذلى، استشارى تأهيل وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وشمل البرنامج محاضرات دينية لزيادة إحساس السجناء بالمسئولية تجاه أنفسهم وأسرهم، وذلك بمشاركة الدكتور محمد سعيد عامر الأمين العام المساعد لمشيخة الأزهر الشريف، وفقا لاهتمام مصلحة السجون بالتأهيل النفسى والاجتماعى .

كما حضر الندوة مأمور سجن المرج وعدد من القيادات الأمنية بمصلحة السجون، بإشراف اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، و ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بزيادة الوعى الثقافى لدى السجناء وتأهيلهم جيدا أثناء فترة حبسهم.