اتحاد الكرة يحدد 29 ديسمبر لمباراة المحلة والأولمبى المؤجلة

الغربية محمد غنيم



> تلقى نادي غزل المحلة فاكس رسميا من اتحاد الكرة يؤكد فيه إقامة مباراته أمام الأولمبي المؤجلة من الأسبوع الرابع من دوري القسم الثاني يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر باستاد النادي الأولمبي بالإسكندرية.

من جانبه طالب إبراهيم يوسف المدير الفني لغزل المحلة إدارة النادي بسفر الفريق مبكرا للإسكندرية من أجل الاستعداد للمباراة، خاصة وأن الفوز في اللقاء سيعيد غزل المحلة لحلبة المنافسة علي قمة المجموعة الثالثة التي يتصدرها الرجاء برصيد 27 نقطة .

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كان اتحاد الكرة قد أصدر قرارا سابقا بتأجيل مباراة غزل المحلة والأولمبى في الأسبوع الرابع من دوري القسم الثاني بسبب دخول عمرو الآحمدي حارس المحلة في غيبوبة كاملة عقب انقلاب سيارته علي طريق المنصورة بلقاس قبل أن يعود اتحاد الكرة لتحديد التاسع والعشرين من ديسمبر الحالي موعدا لإقامة المباراة.