أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

اتحاد الكرة يحدد 29 ديسمبر لمباراة المحلة والأولمبى المؤجلة

Google+ Print
اتحاد الكرة يحدد 29 ديسمبر لمباراة المحلة والأولمبى المؤجلة اتحاد الكرة يحدد 29 ديسمبر لمباراة المحلة والأولمبى المؤجلة

>الغربية محمد غنيم


> تلقى نادي غزل المحلة فاكس رسميا من اتحاد الكرة يؤكد فيه إقامة مباراته أمام الأولمبي المؤجلة من الأسبوع الرابع من دوري القسم الثاني يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر باستاد النادي الأولمبي بالإسكندرية.

من جانبه طالب إبراهيم يوسف المدير الفني لغزل المحلة إدارة النادي بسفر الفريق مبكرا للإسكندرية من أجل الاستعداد للمباراة، خاصة وأن الفوز في اللقاء سيعيد غزل المحلة لحلبة المنافسة علي قمة المجموعة الثالثة التي يتصدرها الرجاء برصيد 27 نقطة .
>  

كان اتحاد الكرة قد أصدر قرارا سابقا بتأجيل مباراة غزل المحلة والأولمبى في الأسبوع الرابع من دوري القسم الثاني بسبب دخول عمرو الآحمدي حارس المحلة في غيبوبة كاملة عقب انقلاب سيارته علي طريق المنصورة بلقاس قبل أن يعود اتحاد الكرة لتحديد التاسع والعشرين من ديسمبر الحالي موعدا لإقامة المباراة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365