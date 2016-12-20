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ضبط مدرس لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية بقنا

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ضبط مدرس لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية بقنا ضبط مدرس لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية بقنا

>قنا – هند المغربى

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى من ضبط وإحضار مدرس متهم فى قضية جنايات عسكرية لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية. 

 

كانت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق وجهاز الأمن الوطنى ألقت القبض على نصر الدين.م.ع 43 سنة مدرس مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 18 لسنة 2015 جنايات عسكرية قسم قنا لانضمامه لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

 

وفى سياق آخر ضبطت قوات أمن قنا  8 قطع سلاح وذخيرة مختلفة الأنواع بحوزة 7 اشخاص بدون ترخيص، وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى إخطارًا من العميد محمد هندى مدير المباحث يفيد ضبط 8 قطع سلاح وذخيرة بحوزة 7 أشخاص بدون ترخيص منها 2 بندقية آلية و3 بندقية خرطوش ومسدس و2 فرد محلى الصنع تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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