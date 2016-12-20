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مجلس دراسات جامعة الإسكندرية يؤكد الاهتمام بتطوير البحث العلمى

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مجلس دراسات جامعة الإسكندرية يؤكد الاهتمام بتطوير البحث العلمى مجلس دراسات جامعة الإسكندرية يؤكد الاهتمام بتطوير البحث العلمى

>الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فى بيان اليوم الثلاثاء، اهتمام الجامعة بتطوير العملية التعليمية والبحثية وتنمية مهارات الطلاب بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا باعتبار الجامعة المكان المعنى بصناعة الكوادر البشرية وإعداد خريج متكامل الشخصية يستطيع المنافسة فى سوق العمل على المستويين المحلى والعالمى.

وأضاف فى اجتماعه بمجلس الدراسات العليا والبحوث أن هذا العام الجامعى (2016/2017) يوافق الاحتفال باليوبيل الماسى للجامعة وتم اعتباره عام مراجعة المناهج و اللوائح وتطوير المعامل والأجهزة بالجامعة واستحداث بعض البرامج فى التخصصات الجديدة والبينية التى تتواكب مع التطورات العالمية وتلبى الاحتياجات التنموية لمصر. 

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم واتفاقية التبادل الطلابى بين جامعة الإسكندرية، وجامعة تشينج يانج جونج شانج بالصين، واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المقترحة، بين جامعة الإسكندرية (المعهد العالى للصحة العامة) وجامعة الزعيم الأزهرى، بجمهورية السودان، كما اعتمد المجلس تجديد بروتوكول التعاون العلمى بين جامعة الإسكندرية (كلية الطب) ومستشفى أحمد قاسم بوزارة الصحة بالسودان، واعتمد المجلس اتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة جنوة الإيطالية.

 


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