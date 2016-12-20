المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء يعلن خطة عمله الجديدة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، خطة عمله الجديدة بعد الانتهاء من التشكيل الأخير للأعضاء، جاء ذلك فى اجتماع عقده المجلس اليوم الثلاثاء فى مقره بالعريش، برئاسة حسناء الشريف مقررة الفرع، وبحضور سهام عز الدين جبريل، عضو الأمانة العامة، وإحسان داود غالى، المقرر المناوب والأعضاء الجدد.

وقالت حسناء الشريف، إن الفترة المقبلة ستشهد عملا جماعيا من قبل الأعضاء فى كافة القرى ومراكز المحافظة، وسيتم عقد اللقاءات فى التجمعات البدوية للوقوف على احتياجات المرأه الفعلية، كما أن خطة الفرع ومحاور العمل فى الفترة المقبلة، هى المجالس المحلية والقضية السكانية ومحو الأمية وغيرها من الاحتياجات الفعلية للمرأة الفعلية.