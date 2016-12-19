قنصل لبنان بالإسكندرية : زيارة وزير الخارجية للقنصلية هى الأولى منذ 25 عاماً

الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد السفير أسامة الخشاب، قنصل عام لبنان بالإسكندرية، أن زيارة وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، هى الأولى منذ 25 عاماً منذ آخر مرة زار فيها وزير خارجية لبنانى للقنصلية اللبنانية بالإسكندرية لذلك هى زيارة مميزة للقنصلية.

واضاف خلال كلمته بمقر القنصلية اللبنانية اليوم، أنه منذ تولى السفير جبران باسيل ، وزير الخارجية تبنى العديد من الملفات الخاصة بالقنصلية بالإسكندرية وتم انجازها ومنها ترميم المبنى الأثرى للقنصلية ومنح العديد من الدعم للتنمية وانجازه لاعتباره بيت الجالية بالإسكندرية.

ووجه " الخشاب" شكره لمحافظة الإسكندرية لدعمها وتلبيتها العديد من الطلبات الخاصة بالترميم المبنى الأثرى للقنصلية وترميمات الكنيسية المارونية وهو جهد كبير يأتى فى اطار التعاون المشترك بين البلدين .