بروتكول تعاون بمكتبة الإسكندرية لتوثيق مستندات الخديوى عباس الثانى

الاسكندرية جاكلين منير

تم اليوم بمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى أحد المراكزالبحثية بمكتبة الإسكندرية توقيع بروتكول تعاون بين المكتبة ممثلة فى الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة وبين الأمير عباس حلمى الثالث حفيد الخديوى عباس حلمى الثاني والذى يهدف إلى حفظ أرشيف المراسلات والوثائق والأوراق الشخصية الخاصة بالخديوى عباس حلمى الثانى وإتاحتها للإطلاع عليها.

ومن جانبه قال الدكتور فتحى صالح المدير الشرفى لمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومستشار رئيس الوزراء لشئون التراث أن هذه الوثائق عبارة عن صور وخطابات ومراسلات ووثائق هامة وهى تمثل كنز لا يُقدر بثمن بالنسبة للموروث الخاص بالعائلة الملكية والتى فضل سليلها الأمير عباس حلمى وبدافع وطنى نبيل أن تكون متاحة للمصريين ممثلة فى مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى التابع لمكتبة الاسكندرية لحفظها والإطلاع عليها وأرشفتها والتعامل معها بشكل يحفظها للأجيال القادمة كجزء من التراث المصرى .

وأضاف محمد فاروق المدير الحالى لمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى أن هذه الوثائق تعد إضافة قيمة لما قام المركز بتوثيقه من الجوانب المختلفة للتراث المصرى وخاصة قواعد بيانات القصور الرئاسية وكذلك تاريخ أسرة محمد على والتى تخدم هدف المركز فى إتاحة المعلومات للزائرين من الجمهور والباحثين .