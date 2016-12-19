أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بروتكول تعاون بمكتبة الإسكندرية لتوثيق مستندات الخديوى عباس الثانى

Google+ Print
بروتكول تعاون بمكتبة الإسكندرية لتوثيق مستندات الخديوى عباس الثانى بروتكول تعاون بمكتبة الإسكندرية لتوثيق مستندات الخديوى عباس الثانى

>الاسكندرية جاكلين منير

تم اليوم بمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى أحد المراكزالبحثية بمكتبة الإسكندرية توقيع بروتكول تعاون بين المكتبة ممثلة فى الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة وبين الأمير عباس حلمى الثالث حفيد الخديوى عباس حلمى الثاني والذى يهدف إلى حفظ أرشيف المراسلات والوثائق والأوراق الشخصية الخاصة بالخديوى عباس حلمى الثانى وإتاحتها للإطلاع عليها.

 

ومن جانبه قال الدكتور فتحى صالح المدير الشرفى لمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومستشار رئيس الوزراء لشئون التراث أن هذه الوثائق عبارة عن صور وخطابات ومراسلات ووثائق هامة وهى تمثل كنز لا يُقدر بثمن بالنسبة للموروث الخاص بالعائلة الملكية والتى فضل سليلها الأمير عباس حلمى وبدافع وطنى نبيل أن تكون متاحة للمصريين ممثلة فى مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى التابع لمكتبة الاسكندرية لحفظها والإطلاع عليها وأرشفتها والتعامل معها بشكل يحفظها للأجيال القادمة كجزء من التراث المصرى .

 

وأضاف  محمد فاروق المدير الحالى لمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى أن هذه الوثائق تعد إضافة قيمة لما قام المركز بتوثيقه من الجوانب المختلفة للتراث المصرى وخاصة قواعد بيانات القصور الرئاسية وكذلك تاريخ أسرة محمد على والتى تخدم هدف المركز فى إتاحة المعلومات للزائرين من الجمهور والباحثين .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365