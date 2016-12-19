أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انتظام خدمة الإنترنت بمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية بعد انقطاعها 12 ساعة

Google+ Print
انتظام خدمة الإنترنت بمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية بعد انقطاعها 12 ساعة انتظام خدمة الإنترنت بمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية بعد انقطاعها 12 ساعة

>الإسماعيلية – صبرى غانم

قال مصدر بسنترال القنطرة غرب بالإسماعيلية إنه تم إصلاح العطل الخاص بخدمة الإنترنت بالمدينة، والخدمة تعمل الآن بانتظام.

 

وكانت مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية قد شهدت انقطاع خدمة الإنترنت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن كل المصالح الحكومية والبنوك وإدارة كهرباء القنطرة غرب، التى شهدت زحاما شديدا من المواطنين والعملاء الراغبين فى شحن كروت الكهرباء، ولم يتمكنوا من الشحن بسبب انقطاع النت.

 

وأصيب المشتركون فى خدمة الإنترنت بحالة من الاستياء والسخط على الشركة المسئولة عن النت بالقنطرة غرب، لتعطل مصالحهم وأعمالهم بسبب انقطاع خدمة النت، وقال مصدر بسنترال القنطرة غرب إنه يوجد عطل فى كابل الفيبر الخاص بالنت، والشركة تعمل على إصلاحه .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365