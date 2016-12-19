انتظام خدمة الإنترنت بمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية بعد انقطاعها 12 ساعة

الإسماعيلية – صبرى غانم

قال مصدر بسنترال القنطرة غرب بالإسماعيلية إنه تم إصلاح العطل الخاص بخدمة الإنترنت بالمدينة، والخدمة تعمل الآن بانتظام.

وكانت مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية قد شهدت انقطاع خدمة الإنترنت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن كل المصالح الحكومية والبنوك وإدارة كهرباء القنطرة غرب، التى شهدت زحاما شديدا من المواطنين والعملاء الراغبين فى شحن كروت الكهرباء، ولم يتمكنوا من الشحن بسبب انقطاع النت.

وأصيب المشتركون فى خدمة الإنترنت بحالة من الاستياء والسخط على الشركة المسئولة عن النت بالقنطرة غرب، لتعطل مصالحهم وأعمالهم بسبب انقطاع خدمة النت، وقال مصدر بسنترال القنطرة غرب إنه يوجد عطل فى كابل الفيبر الخاص بالنت، والشركة تعمل على إصلاحه .