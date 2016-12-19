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سرقة 5 نسور بحديقة الحيوان بالجيزة و"الزراعة" تعلن الطوارئ

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سرقة 5 نسور بحديقة الحيوان بالجيزة و"الزراعة" تعلن الطوارئ سرقة 5 نسور بحديقة الحيوان بالجيزة و"الزراعة" تعلن الطوارئ

>كتب مصطفى يحيى - عز النوبى

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تقرر تشديد الحراسات حول مختلف ملاجئ الحيوانات البرية النادرة وعالية القيمة، بعد حادث سرقة 5 نسور من حديقة حيوان الجيزة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للكشف عن المتورطين فى حادث السرقة.

 

وأضاف "رجائى"، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه تقرر مراجعة المنظومة الأمنية داخل الحديقة، بما يضمن حماية الحيوانات والطيور بحديقة حيوان الجيزة والحدائق الإقليمية بالمحافظات، لمنع تكرار سيناريو سرقة النسور، رغم أنها كانت من الأنواع الأقل قيمة من الناحية المالية، مشددا على أن لجنة فنية تقوم حاليا بمراجعة جميع الأبواب الداخلية والخارجية الحديقة لحماية الحيوانات والطيور النادرة بها.

 

وأشار رئيس حدائق الحيوان إلى استمرار تنفيذ مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، وتزويدها بالحيوانات البرية، أو من خلال برامج إكثار الحيوانات الموجودة بها وفقا للمعايير والضوابط التى أقرتها الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البرية، المعروفة اختصارا باسم اتفاقية "السايتس".

 


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