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وزير التموين : 1.2 مليون بطاقة تموينية تحتاج لتحديث بياناتها

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وزير التموين : 1.2 مليون بطاقة تموينية تحتاج لتحديث بياناتها وزير التموين : 1.2 مليون بطاقة تموينية تحتاج لتحديث بياناتها

>كتب مدحت وهبة

أكد اللواء محمد علي مصيلحي وزير و التجارة الداخلية أن عدد البطاقات التموينية التى تحتاج إلى تحديث بياناتها تصل الى مليون و 200 ألف بطاقة من إجمالى عدد بطاقات المواطنين على مستوى الجمهورية وهى  20 مليون بطاقة وإن أخر موعد  لتحديث البيانات هو أخر الشهر الجارى.


> وأضاف وزير التموين فى تصريحات اليوم أن استمارات تحديث البيانات موجودة في مكاتب التموين و صدرت تعليمات الى العاملين والموظفين بتقديم كافة التيسييرات للمواطنين للانتهاء من تحديث بيانات البطاقات لافتا إلى أنه سيتم ايقاف البطاقات التموينية للممتنعين عن تحديث البطاقات خلال المهلة المحددة.  

 

 


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