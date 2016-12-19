وزير التموين : 1.2 مليون بطاقة تموينية تحتاج لتحديث بياناتها

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أن عدد البطاقات التموينية التى تحتاج إلى تحديث بياناتها تصل الى مليون و 200 ألف بطاقة من إجمالى عدد بطاقات المواطنين على مستوى الجمهورية وهى 20 مليون بطاقة وإن أخر موعد لتحديث البيانات هو أخر الشهر الجارى.



> وأضاف وزير التموين فى تصريحات اليوم أن استمارات تحديث البيانات موجودة في مكاتب التموين و صدرت تعليمات الى العاملين والموظفين بتقديم كافة التيسييرات للمواطنين للانتهاء من تحديث بيانات البطاقات لافتا إلى أنه سيتم ايقاف البطاقات التموينية للممتنعين عن تحديث البطاقات خلال المهلة المحددة.