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الجبير يدعو للضغط على النظام السورى لتحقيق حل سياسى للأزمة

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الجبير يدعو للضغط على النظام السورى لتحقيق حل سياسى للأزمة الجبير يدعو للضغط على النظام السورى لتحقيق حل سياسى للأزمة

>كتب مصطفى عنبر

دعا وزير الخارجية السعودى عادل الجبير للضغط على النظام السورى من أجل تحقيق حل سياسى للأزمة هناك.

 وحمل الجبير -فى كلمة بلاده الْيَوْمَ أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب بشأن حلب- النظام مسئولية ما يحدث فى سوريا، معتبرا أنه قد وجه الجيش لقتل الشعب السورى، وهو الذى أدخل المنظمات الإرهابية لسوريا بما فيها الحرس الثورى. 

 وقال الجبير: "إن السؤال ليس الوصول لحل سياسى كلنا نريد الحل السياسى، بل السؤال كيف نضغط على النظام لتحقيق حل سياسى". وأضاف أن الكلام كثير والعمل قليل، ولا بد من وسيلة ضغط فعالة وإذ لم يتم ذلك سيستمر القتل والتشرد والظلم فى سوريا الشقيقة. وعلى صعيد آخر أعرب وزير الخارجية السعودى عادل الجبير عن إدانة بلاده لكل الأعمال الإرهابية، التى حدثت فى الدول العرببة الشقيقة مؤخرا، خاصة والاْردن وتونس والصومال.


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