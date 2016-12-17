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تعليم دمياط يعرض إقامة مؤتمر عن حالات الدمج الدراسى بالمرحلة الابتدائية

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تعليم دمياط يعرض إقامة مؤتمر عن حالات الدمج الدراسى بالمرحلة الابتدائية تعليم دمياط يعرض إقامة مؤتمر عن حالات الدمج الدراسى بالمرحلة الابتدائية

>دمياط - معتز الشربينى

عرض  ياسر عمر وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، إقامة مؤتمر موسع للتوعية بفكرة الدمج ذوى الاحتياجات الخاصة وأهميتها في الصفوف الأولى على أن تكون دمياط الراعية لهذا المؤتمر تحت رعاية وزارة التربية و التعليم.

جاء ذلك خلال  حضوره اليوم  السبت، البرنامج التدريبي لتدريب فريق القبول والتشخيص للمدارس الابتدائية الدامجة بفندق كازبلانكا بدمياط وهو البرنامج الذي يعقد  في الفترة من 17 وحتى 19 ديسمبر الجارى، تحت رعاية الدكتورة  هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة .

وقام بالتدريب الدكتور بيومي عبد المجيد بيومي مسئول الدمج بالوزارة، الدكتور فرحات السيد محمود المركز القومي للقياس و التقويم  غادة علي الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة، وحضر التدريب لبنى الكرداوي مدير عام التعليم العام و غادة بيضون مدير إدارة دمياط الجديدة.


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