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كيف يصبح الجنين في الشهر التاسع من الحمل؟

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السبت 17-12-2016 13:26

في هذا الشهر يكتمل نمو نمو الجنين، ويصبح جاهزاً للقدوم إلى هذا العالم، وقد يزعجك جدا بركلاته ووزنه. الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، يحكي عن كل ما تنتظرينه هذا الشهر.

* طوله أكثر من 50 سم، ولو كان أكثر بقليل، فهذا يكون حسب الوراثة طبعاً.
* وزنه يكون تقريباً 3 كيلوجرامات، وهو الوزن الطبيعي.
* الآن أصبحت بشرته فاتحة، فلا تحكمي على لونها بمجرد الولادة .
* يتنفس بطريقة عادية، وذاكرته تحتفظ بما يلتقطه من العالم الخارجي.
* أصبح لديه البراز الأسود الذي سيتخلص منه خلال الأيام الأولى من الولادة.
* وأصبحت لديه أظافر رقيقة شفافة.
* سوف تقل حركته، ويصبح رأسه مكسواً بالشعر الذي سيتساقط بعد الولادة ويتغير.
* زوري طبيبك كل أسبوع؛ للتأكد من وضعية الجنين.
* مارسي المشي خلال هذا الشهر.
* تبدأ تقلصات رحمية كاذبة، ويصبح احتمال نزول ماء الرأس متوقعاً.


نصيحة
* جهزي حقيبة المولود، ولا تتوتري؛ لأن التوتر من أسباب عسر الولادة. واهتمي بنظافة حلمتك، ولكن لا تعصري الحليب منها؛ لكي لا يسبب لك الألم.

لا تفوتي قراءة تفاصيل أخرى "عن مراحل الحمل" ومواضيع أخرى عن الحمل والحوامل في العدد 39 من "سيدتي وطفلك" في الأسواق

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