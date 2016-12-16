إبراهيم نور الدين يعتذر عن إدارة مباراة سموحة والطلائع

أعلن إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، عن اعتذاره للجنة الحكام باتحاد الكرة، عن إدارة مباراة طلائع الجيش وسموحة غداً.

وقال إبراهيم نور الدين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "اعتذرت للجنة الحكام المحترمة عن إدارة مباراة طلائع الجيش وسموحة غدا، بسبب استشعارى الحرج لوجود القوام الأساسى لمنتخب مصر العسكرى من جهاز إدارى ولاعبي نادى طلائع الجيش، رغم إيمانى من أنهم رجال محترمة لا يمكن على الإطلاق أن يطالبوننى بأى شىء أكثر من حقهم، لكن نظرا للأجواء غير المحترمة المحيطة بالمجال الرياضى فى الوقت الراهن، وتجنبا للشبهات قمت بالاعتذار عن المباراة حماية لنفسى ولجهاز الرياضة العسكرى الكيان المحترم الذى له كل تقدير والاحترام، حتى لا يتم وضع اسمه فى جمله مفيدة بسببى، حيث تم إبلاغى منذ قليل باختيارى ممثلا للتحكيم المصرى فى كأس العالم العسكرى التى ستقام بسلطنة عمان أول الشهر المقبل".