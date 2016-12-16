أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 12 / 2016.. الأهلى بطل أفريقيا لكرة السلة

كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم و التى جاء فى مقدمتها ، الأهلى يتوج بلقب أفريقيا لكرة السلة بالفوز على ليبولو الأنجولى لمنتخب يكتفى بودية تونس قبل المشاركة فى "أمم الجابون"

انتهت مباراة الأهلي وليبولو الأنجولى، بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 68 / 66 فى المباراة التى أقيمت بينهما على صالة عبد الله الفيصل بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، فى نهائى البطولة الأفريقية للسلة ليتوج الأهلى باللقب.

أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أن المنتخب سيخوض مباراة ودية وحيدة أمام تونس يوم 8 يناير المقبل استعدادا لأمم أفريقيا 2017 بالجابون، بعد تعذر الاتفاق على إقامة مباراة ودية ثانية يوم 11 من نفس الشهر.

أرسل اتحاد الكرة جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة المقرر إقامتها يوم 23 ديسمبر الجارى بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، إلى أندية الجمعية العمومية.

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه قرر تعيين مراقب وحيد لمباراة الأهلى والمصرى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من عمر الدورى باستاد برج العرب.

أعلن عامر حسين رئيس لجنة كأس مصر، لائحة العقوبات الخاصة بالانسحاب من بطولة كأس مصر والتى تتمثل فى تغريم الفريق المنسحب مبلغ 300 ألف جنيه مع منعه من المشاركة فى النسخة المقبلة من بطولة كأس مصر.

أجل هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة جلسته مع هيكتور كوبر مدرب المنتخب لمناقشة مصير مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، إلى الغد بدلا من اليوم، نظرا لتأخر وصول الخواجة، حيث سيصل فى ساعة متأخرة مساء اليوم قادما من إسبانيا.

يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اجتماعًا بعد غد الأحد، مع إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادى، عقب انتهاء الفريق من مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها غدًا السبت، فى الجولة الـ16 بالدورى الممتاز.

تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) يفيد بإجراء قرعة بطولة دورى أبطال إفريقيا فى نسختها الجديدة يوم 21 ديسمبر الجارى.

ءقرر اتحاد الكرة، حسم الموقف النهائى من تطبيق نظام الاستبدال الشتوى للاعبين فى فترة الانتقالات المقبلة من عدمه من خلال استطلاع رأى أندية الدورى الممتاز فى عمومية الجبلاية المقرر لها 23 ديسمبر من الشهر الجارى.

أكد محمود الحلو المدير التنفيذي لوزارة الرياضة، أن الوزارة تنتظر خطابا موجها من اللجنة الأوليمبية لتتخذ قرارا بشأن فرج العمري رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو .

قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى خوض مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق المقبل بالسعودية والإمارات، فى إطار استعدادات المارد الأحمر لبطولة السوبر المحلى أمام الزمالك المُقرر لها 10 فبراير المقبل بالإمارات.

كشف عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام أسباب غيابه عن جلسة "لم الشمل" للجنة الحكام التى أقيمت أمس الخميس بمشروع الهدف بـ6 أكتوبر.

أكد 30 لاعبا ولاعبة مصريين مشاركتهم فى منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، أعظم بطولات اللعبة، والتى ستقام بمدينة شيفلد الانجليزية خلال الفترة من 2 إلى 6 يناير القادم فى منافسات الناشئين والناشئات فى المراحل السنية تحت 13 و15 و17 و19 عاما.