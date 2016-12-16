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العاهل المغربى يوجه دعوة إلى الرئيس الروسى لزيارة بلاده

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العاهل المغربى يوجه دعوة إلى الرئيس الروسى لزيارة بلاده العاهل المغربى يوجه دعوة إلى الرئيس الروسى لزيارة بلاده

>الرباط أ ش أ

استقبل العاهل المغربى الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالقصر الملكى بالدار البيضاء، أمين مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف.

 

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى المغربى أن الملك وجه دعوة الى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لزيارة المملكة المغربية، مشيرا إلى تجديد التأكيد على حرصه على العمل يدا فى يد مع الرئيس الروسى من أجل تعزيز وتعميق التعاون الاستراتيجى فى مختلف المجالات.

 

وأضاف البيان أن زيارة أمين مجلس الأمن بروسيا إلى المغرب تستهدف تعزيز عمق التعاون الأمنى بين البلدين، موضحا أن مستشار الملك فؤاد عالى الهمة ووزير الداخلية محمد حصاد حضرا اللقاء عن الجانب المغربى، فيما حضره عن الجانب الروسى سفير روسيا بالمغرب فاليرى فوروبييف.


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