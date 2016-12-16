ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخيرة بقنا

قنا - هند المغربى

تولت نيابة قنا، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام لنيابات قنا، التحقيقات فى ضبط 5 قطع أسلحة وخزائن وذخيرة بدون ترخيص.

وكان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوات الأمن برئاسة العقيد عصام خضرى رئيس المباحث من ضبط 5 قطع أسلحة وذخيرة وطلقات مختلفة الأنواع، حيث تم ضبط هانى س أ 32 سنة عاطل وبحوزته بندقية آلية وكمية من الطلقات، وعبد الرازق ح ر 65 سنة مزارع وبحوزته فرد روسى وطلقات، وعنتر ح ع 47 سنة عامل وبحوزته بندقية خرطوش، وحازم س أ 29 سنة وبحوزته مسدس وخزينة، وفوزى ع إ 45 سنة موظف بحوزته فرد خرطوش وطلقات. تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات والمتهمين، وأخطرت النيابة المختصة لتتولى التحقيقات.