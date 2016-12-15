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صيدلانية تهرب من ضرب زوجها لها بالسعودية وتطالب الرئيس السيسى بمساعدتها

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صيدلانية تهرب من ضرب زوجها لها بالسعودية وتطالب الرئيس السيسى بمساعدتها صيدلانية تهرب من ضرب زوجها لها بالسعودية وتطالب الرئيس السيسى بمساعدتها

>الدقهلية ـ محمد حيزة

لم تتحمل الضرب المستمر لأتفه الأسباب، حتى باتت تستجدى الجيران يخلصوها من يديه من حين لآخر، خاصة وهى طبيبة صيدلانية، وهو يعمل مهندس، بالمملكة العربية حيث البلد الغريب، لا تعرف فيه أهلا ولا أصدقاء.

سمر عادل، طبيبة صيدلانية، تزوجت من مهندس، وبدأ حياتهما فى المملكة العربية السعودية، وكانا يعيشان حياة طبيعية، إلا أن الطبيبة تقول "فجأة بدأ أسلوب الحياة يتغير، وبدأت أعيش فى جحيم مطلق، بسبب تغير أحواله، زواجنا استمر 3 سنوات، كانت كلها مشكلات وخلافات مستمرة، وتطلقت بسبب مشكلة بينه وبين إخوتى، بقسم شرطة جمصة، واتفقنا على عدة متطلبات أثناء الطلاق من أهمها رؤية البنت، وكان الشرط أنه يراها يوميا فى الفترة الموجود بها بمصر، حيث أن سفره للسعودية مستمر.

وتضيف الطبيبة "رزقنى الله بزوج بعد عام من الطلاق، حسن الخلق والدين، ووافقت عليه ووافق عليه أهلى، وعشت معه حياة كريمة، ولكن فوجئت أن طليقى قام برفع سيل من القضايا ضدى، مستغلا مهنة شقيقه كمحام، حتى بت فى حيرة من أمرى من كثرة القضايا، رفع على قضية بطلان طلاق بالرغم من مرور فترة كبيرة من طلاقنا، وزواجى من رجل آخر، فاضطررنا لإجباره على رفع قضية رؤية للفتاة، ما دام يتنصل من شروط الطلاق، ويتنصل من الطلاق ذاته والذى كان بشكل رسمى فى مركز شرطة جمصة.

وتتابع "سمر" فى حديثها لـ "اليوم السابع" هو أصبح دائم التردد على ، يأتى إلى مصر زيارة، يقوم برفع قضية على وعلى أهلى ثم يسافر للملكة العربية السعودية، وكل ذلك بدون سبب حيث لم نرتكب جرما فى حقه، وكنا نراعى الله فى العهد الذى كان بيننا، وكنت أظن أن أحد من إخوته يثنيه عن ذلك، فلا يقم بالتعدى علينا، إنما فوجأت أن شقيقه المحامى يسانده فى كل القضايا التى يرفعها علينا، كنت أود أنه إذا حدث خلاف ينتهى بشكل ودى، ويحترم كل منا الآخر خاصة وأنا تزوجت وهو تزوج فكان أجدر به أن يحافظ على ابنته وأهلى، ولا يتعرض لنا بما يسيئنا.

وأضافت "سمر" فى إحدى الجلسات أتى إلى منزلنا يحمل سكينا، هل يتخيل أحد أن هذه طريقة للنقاش، آخرها كانت قبل أسابيع قام بالتعدى على بالصيدلية، وقام بضربى وإيقاعى فى الأرض، وقام بتكسير الصيدلية، وقام بخطف ابنتى، قمت بالإسراع إلى قسم ثان المنصورة، لتحرير محضر بذلك، وعلى الفور قام ضباط المباحث بالقبض عليهما وتسليمى الطفلة، فى غضون دقائق، وبدأ بتهديد فى قسم ثانى المنصورة، أنا حررت محضرا، أمام الضباط، لكن الضباط لم يوافقوا على ضياع حقى، وكانوا عونا لى، أتقدم إليهم بالشكر.

وتضيف سمر عادل طبيبة صيدلانية، "قمت بتحرير محضر رقم 9481 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى المنصورة، اتهمت فيه طليقى وشقيقه، بمحاولة اقتحام الصيدلية الخاصة بى، بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وأنهما قام بتحطيم محتويات الصيدلية وحاولا خطف نجلتى.

وتابعت "سمر" وعلى إثر ذلك بت ليلتى أنا وابنتى فى الحجز، وهو وشقيقه باتا فى الحجز، حتى تم عرضنا على النيابة العامة، صباحا، وتم إخلاء سبيلنا على ذمة المحضر، وأنا أناشد الرئيس عبد الفتاح ، والنائب العام، وكل المنظمات الحقوقية، أن يقفوا جوارى فأنا لم أعد أطيق كم القضايا المرفوعة ضدى، ولا أعرف سببها، انا استغثت بنقابة الصيادلة أثناء وجودى فى قسم ثان المنصورة، باعتبار أنه قام بالإعتداء على فى صيدليتى أثناء وجودى فى عملى، ولكن لم تسعفنى النقابة، وقالوا لى نحن مشغولون فى أزمة الدواء الآن، فلم يعد لى سوى الله ثم الرئيس.

 


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