براءة إخوانى من تهمة الانضمام لمسيرة تخريبية والاعتداء على قوات الشرطة بأوسيم

كتب سليم على

برأت محكمة جنح مستأنف الجيزة الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار وليد محمد شحاتة وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وأمانة سر سعيد موسى، إخوانى من حبسه عام، لاتهامه بالاشتراك فى مسيرة لجماعة الإخوان والاعتداء على قوات الشرطة بأوسيم.

كان المتهم خليفة محمد حسين تقدم باستئناف على حبسه فى القضية رقم 2455 لسنة 2016 عام وكفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم وبراءة المتهم.

وكشفت تحريات الأمن الوطنى قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين فى تجمهر أكثر من 5 أشخاص من المنتمين لجماعة الإخوان استجابة لمطالبات تحالف دعم الشرعية بخروج مسيرات عدائية ضد الدولة والتعدى على قوات الشرطة.

وأضافت التحريات قيام المتهم مع آخرين بتعطيل حركة المرور ووسائل النقل والتعدى عليها وعلى قوات الأمن بالشوم والحجارة والمولوتوف مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة.