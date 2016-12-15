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جوني ديب يرفض دفع 7 ملايين دولار لـ أمبر هارد مقابل الطلاق منها

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جوني ديب يرفض دفع 7 ملايين دولار لـ أمبر هارد مقابل الطلاق منها جوني ديب يرفض دفع 7 ملايين دولار لـ أمبر هارد مقابل الطلاق منها

رفض نجم هوليوود جوني ديب أن يدفع لـ أمبر هارد مبلغ 6.8 ملايين دولار الذي تقضي به اتفاقية الطلاق المعقودة معها.

وقالت صحيفة “ديلي نايل” إن ديب لا يريد دفع هذا المبلغ بسبب الإعلانات التي تقدمت بها هارد عن العنف المنزلي ونشرها رسالة مفتوحة في هذا الموضوع، حيث يرى الممثل أن زوجته السابقة خرقت بذلك اتفاقية الطلاق.

ومن جانبه قال محامي ديب: “لقد تم الإخلال ببنود عقد الطلاق، حيث نصت تلك الشروط ألا تذكر أمبر موضوع العنف المنزلي الذي اتهمت به ديب، ولكنها فعلت ذلك على الرغم من أنها قامت مسبقا بسحب الادعاءات التي قدمتها ضده”.

أما أمبر فقد أكدت أنها لم تذكر اسم ديب في بياناتها، فمحاميها هو الذي تقدم بادعاء إلى محكمة لوس انجلوس طالب فيه إجبار ديب على دفع المبلغ.

والجدير بالذكر أن علاقة الحب التي جمعت بين ديب وأمبر هارد أجبرت الممثل على الانفصال عن المغنية الفرنسية فانيسا بارادي، ليتزوج من أمبر سنة 2015، وبعد فترة من الزواج بدأت المشاكل بالظهور في علاقتهما الزوجية، حيث أتهمت أمبر جوني ديب بضربها تحت تأثير الكحول والمخدرات لتقوم في الـ 23 من مايو/آذار الفائت بتقديم ادعاء للمحكمة طالبت فيه بالطلاق من ديب.

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