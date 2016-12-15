سعاد صالح تصرح على الهواء: التى إرتكبت فاحشة قبل الزواج لا تقل لزوجها عليها

شيماء مصطفى

لا شك أن الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعه الأزهر تتمتع بالشهرة الواسعه والتى جعلتها من أحد أهم و أفضل مقدمى البرامج الدينية التى تعتمد على إلقاء الفتاوى للناس والمشاهدين من خلف شاشات التلفاز و بعد المكالمات الهاتفيه والمداخلات التليفونية معها على الهواء . و تقدم الدكتورة سعاد صالح برنامج تحت مسمى ” فقه المرأة ” ويذاع على قنوات الحياة الفضائية المصرية وتتناول من خلاله كل ما يخص المرأة من فتاوى ومشاكل زوجية و معاملات يومية .

وقد ناقشت الدكتورة سعاد صالح فى حلقة اليوم موضوع غاية فى الخطورة بعد الإتصال التليفونى الذى قامت به إحدى المشاهدات والتى روت لها قصتها أنها قد إرتكبت الفاحشة أو ما يشبه بعلاقة غير كامله مع زوجها قبل الزواج وقبل أن يحل له معاشرتها و أنها تشعر بالذنب كلما تذكرت هذا وقد أكدت انها تزوجته منذ سته سنوات ومعها طفل الآن .

وقد ناشدت الدكتورة سعاد صالح المشاهدات أن من تقوم بفاحشة قبل الزواج لا ينبغى عليها أن تخبر زوجها بها ولا تقل لزوجها لان الله سترها والله غفور رحيم وقالت أنها لو إعترفت لزوجها بما كان قبل الزواج هيفضل شاكك فيها ولن تستقر الحياه بينهما .

شبكةعيونالإخبارية

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