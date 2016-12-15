إحالة 8 تجار للنيابة العامة لبيع سلع تموينية بالسوق السوداء فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج 8 من أصحاب مراكز تعبئة السكر ومستودعات الدقيق البلدى بخمس وحدات محلية مختلفة بالمحافظة إلى النيابة العامة لبيعهم سكر ناقص الوزن وحيازتهم وتجميعهم لكميات من السكر الحر والدقيق البلدى لبيعه بالسوق السوداء.

شنت مديرية التموين بسوهاج بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين والإدارات التموينية ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى حملة مكبرة على مراكز سوهاج والبلينا والمراغة وطما وأخميم، تنفيذا لتعليمات المحافظ بشأن إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع الغذائية، وضبط المخالفات وكل مظاهر الاحتكار بنطاق المحافظة، ما أسفر عن تحرير 8 محاضر متنوعة، حيث تم ضبط صاحب مركز تعبئة سكر حر ناحية مركز أخميم لتصرفه فى كمية قدرها 50 طن سكر وعدم إبلاغ الجهات المختصة للإشراف على التوزيع، وتم ضبط 450 كيلو سكر ناقص الوزن، وكميات مجمعة لبيعها بالسوق السوداء ناحية مراكز سوهاج والبلينا والمراغة، وتم ضبط صاحبى مستودعى دقيق بناحية مركزى طما والمراغة لتصرفهما فى كمية قدرها 3.900 كيلو دقيق بلدى تموينى، وضبط أمين عهدة مستودع شركة الجملة بالمراغة لحيازته 360 عبوة عسل أسود زنة العلبة 900 جم منتهية الصلاحة.

ومن جانبه شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.