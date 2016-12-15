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إحالة مديرة وحدة صحية و3 آخرين بالسبنلاوين للتحقيق

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إحالة مديرة وحدة صحية و3 آخرين بالسبنلاوين للتحقيق إحالة مديرة وحدة صحية و3 آخرين بالسبنلاوين للتحقيق

>الدقهلية ـ محمد حيزة

أجرى محمود أبو طالب، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة على وحدة طب الأسرة بقرية كفر طنبول الجديد.

 

وأصدر "أبو طالب" قرارا بإحالة مديرة الوحدة، و3 موظفين آخرين، مراقب صحي بالوحدة، وكاتبتين، للشؤون القانونية، لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية، إذ خروجوا دون إذن وقبيل انتهاء موعد العمل الرسمي، بينما تغيبت مديرة الوحدة عن العمل من بداية اليوم.

 

يذكر أن محافظ الدقهلية أحال ، 494 موظفا للتحقيق، لتغيبهم، وعدم انتظامهم في العمل، وعدم التوقيع في كشوف الحضور والانصراف في المواعيد المحددة، لترتفع الحصيلة إلى 498 موظفا.


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