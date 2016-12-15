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تجديد حبس 4 إيرانيين وهنديين وباكستانى حاولوا إدخال 171 كيلو هيروين

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تجديد حبس 4 إيرانيين وهنديين وباكستانى حاولوا إدخال 171 كيلو هيروين تجديد حبس 4 إيرانيين وهنديين وباكستانى حاولوا إدخال 171 كيلو هيروين

>البحر الأحمر - عماد عرفة

جددت نيابة جنوب البحر الأحمر اليوم حبس 4 إيرانين، وهنديين، وباكستانى 15 يوماً على ذمة التحقيق على خلفية محاولتهم إدخال 171 كيلو هيروين على متن مركب تم ضبطها بسواحل منطقة برنيس جنوب المحافظة.

 

 

وتمكنت الإدارة العامة للمخدرات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المختلفة من ضبط أكبر كمية مخدرات قبل دخولها البلاد عن طريق سواحل جنوب البحر الأحمر.

 

وضبط بحوزة المهربين 171 كيلو هيروين خام، كانت مخبأة بمركب بالقرب من سواحل منطقة برنيس جنوب البحر الأحمر .

 

كانت معلومات وردت للإدارة العامة للمخدرات مفادها قيام مجموعه من المهربين من جنسيات مختلفة بالقيام بتهريب كمية كبيرة من مخدر الهيروين عن طريق جنوب البحر الأحمر .

 

على الفور قامت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة وإعداد اكمنة لضبطهم وبالفعل تمكنت الادارة العامة للمخدرات من ضبط 171 كيلو هيروين مخدر بحوزة 4 إيرانين، وهنديين، وباكستانى،  وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

ويقوم فريق من النيابة الكلية بالبحر الأحمر بمعاينة المضبوطات والمركب التى ضبطت عليها الكمية المذكورة .

 

 


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