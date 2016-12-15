جامعة قناة السويس تكرم الطلاب أصحاب مبادرة التنمية المستدامة

الإسماعيلية – جمال حراجى

استقبل الدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، فريق مبادرة التنمية المستدامة، الذى ضم كلاً من أميرة السيد سليمان ونورين عصام عبد العال وآلاء جميل عبد الغفار وأحمد السيد محمد بغدادى وأحمد سمير سعد وأحمد صالح، بحضور طارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومنى فيصل مسئول العلاقات العامة بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعزت عدلى المشرف على التنمية المستدامة بالجامعة.

وكرم نائب رئيس الجامعة فريق الطلاب بعد حصولهم على المركز الرابع فى مسابقة أفضل مبادرة شبابية للتنمية المجتمعية، التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وشارك بها 21 جامعة مصرية بـ 63 مبادرة بواقع 3 مبادرات لكل جامعة.

كما شارك فريق التنمية المستدامة بالجامعة فى المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، والذى أقيم فى السفارة الألمانية، 12 ديسمبر الجارى بمشاركة 9 جامعات مصرية، هى أسوان وجنوب الوادى وطنطا وبنها والمنوفية وحلوان والقاهرة والفيوم والمنيا.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمى، خلال لقائه بالطلاب، دعم الجامعة لمجموعة التنمية المستدامة وجميع الأنشطة داخل الجامعة، وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بهم، وتخصيص ميزانية مالية لهم كمرحلة أولى، بالإضافة إلى توفير أماكن داخل الجامعة لإبراز نشاط التنمية المستدامة أمام كلية التجارة وكلية الطب البيطرى والأمن ومبنى رئاسة الجامعة وارض الجوالة وكلية الزراعة، إلى جانب الحصول على موافقة لعمل مساحة خضراء فى المنطقة ما بين كلية طب الأسنان ومركز التدريب بالجامعة، بمشاركة طلاب نشاط الجوالة فى الكليات، حيث يقوم طلاب فريق التنمية المستدامة بأخذ إطارات السيارات المستخدمة وإعدادها لأعمال الدهانات وزراعة النباتات داخلها واستخدام ألواح خشبية والرسم عليها واستخدامها لعمل طاولات ومقاعد تصلح للاستخدام.

من جهته أكد طارق عجيبة، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن فكرة التنمية المستدامة تشمل جوانب اقتصادية وبيئية واجتماعية، وتحمل الكثير من الأهداف، أهمها إعادة تدوير المخلفات وتحقيق الشراكة الخارجية ومحاربة الغلاء باستخدام خامات قليلة التكلفة فى عمل أشياء يستفيد منها المجتمع.

وأشار عزت عدلى، مشرف التنمية المستدامة بالجامعة، إلى أن الفريق يتكون من 6 طلاب ممثلين للفريق و35 طالبا وطالبة يقومون بعمل المنتجات بأيديهم وعلى أرض الجامعة، موضحا أن الفكرة مبتكرة وجديدة.