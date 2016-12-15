مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب يعقد دورته الـ36 برئاسة تونس فى القاهرة

(أ ش أ)

عقدت اليوم الخميس بالقاهرة أعمال الدورة العادية السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب برئاسة محمد الطرابلسى وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية، خلفا لجميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية فى مملكة البحرين رئيس الدورة السابقة للمجلس ، ومشاركة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعيةالعرب، ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب أو من يمثلهم.

واستهل المجلس اجتماع دورته بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء في الحادث الإرهابى الذى وقع بالكنيسة البطرسية وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وأكد محمد الطرابلسى وزير الشؤون الاجتماعية التونسى رئيس الدورة الحالية للمجلس أهمية الموضوعات التى يناقشها المجلس ويأتى فى مقدمتها الإعداد والتحضير للدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية المقبلة فى مارس 2017 وتفعيل المبادرة العربية لتطوير مشروعات الأسر المنتجة فى الدول العربية،والقضاء على الفقر فى الدول العربية ،والاهتمام بالمعاقين فى خطة التنمية المستدامة 2030 وغيرها من الموضوعات التى تحتاج إلى تنسيق بين الدول.

وشدد فى كلمته على أهمية تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء للعام المالي 2017 ،مشيرا إلى أن الاجتماع يناقش مشروع الخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 2017 /2021 .

ومن جانبه، أكد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة البحرين رئيس الدورة السابقة للمجلس أنه لا يخفى على البحرين ماتواجهه الدول العربية من تحديات على كافة الاصعدة، داعيا الجامعة العربية لدعم دول المنطقة لتحقيق الأهداف المنشودة والإصلاح بين الدول.

ومن ناحيتها ، دعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس المكتب التنفيذى للمجلس إلى ضرورة الخروج بمقترحات جديدة للقضاء على الاٍرهاب.. وقالت فى كلمتها امام الجلسة الافتتاحية ،إن مسؤوليتنا الاجتماعية من خلال مشاركات الدول العربية ، حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية أن نخرج بخطط عمل تمكنا من تنفيذها على الأرض والقضاء على تلك الآفة، ونأمل أن يخرج هذا الموتمر بمقترحات جديدة للقضاء على الإرهاب.