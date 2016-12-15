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بالصور.. مباحث الغربية تضبط سيارة محملة بـ20 حمارا قبل ذبحها فى طنطا

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بالصور.. مباحث الغربية تضبط سيارة محملة بـ20 حمارا قبل ذبحها فى طنطا بالصور.. مباحث الغربية تضبط سيارة محملة بـ20 حمارا قبل ذبحها فى طنطا

>الغربية - إسلام الخياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن الغربية، من ضبط سيارة محملة بـ20 حمارا منها 4 نافقة، وذلك  قبل ذبحها.

 كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط البحث الجنائى من ضبط سيارة رقم "8925 ن ف أ" نقل محملة بعدد 20 حمارا منها 4 نافقة، قيادة المدعو "عيد ص ع" 31 سنة، سائق ومقيم مركز ملوى المنيا، وبرفقته نجل عمه المدعو "محمد ع ع" 26 سنة، سائق ومقيم بذات الناحية، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات.

وبسؤال قائد السيارة قرر، أنه يعمل سائقا بالأجرة على السيارة، وأثناء تواجده بمحل إقامته حضر إليه المدعو "عماد ن ح" مقيم بمدينة مطاى المنيا، وطلب منه توصيل الدواب لشخص يدعى إبراهيم، لا يعرف باقى اسمه أو محل إقامته بمدينة طنطا.

وبسؤال مرافقه، أيد ذلك، وقرر أنه رفيق لنجل عمه قائد السيارة، وعلى الفور تم إخطار الجهات المعنية، إدارة الطب البيطرى لتجرى شئونها، وأفاد التقرير المرسل من مديرية الطب البيطرى، أن عدد الدواب 20 منها 4 نافقة والباقية فى حالة إعياء كامل وبعضها قارب للنفوق. وأوصت بإعدامها ودفنها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد هوية المدعو (إبراهيم) والمقيم بمدينة طنطا. وحرر المحضر رقم 15981 إدارى مركز طنطا 2016م.

 

 

 

 


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