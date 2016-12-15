بالأرقام.. طلبات أعضاء النقابات المهنية لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى

كتبت آية دعبس

قال المهندس عبد الكريم آدم، أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، إن النقابة تلقت 3 آلاف و682 طلب من أعضاء بالنقابة، لحجز وحدات إسكانية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لأعضاء النقابات، والذى أعلن عنه صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أنه طبقًا للاتفاق المبرم مع الوزارة سيكون للمتقدمين من خلال النقابات أولوية التخصيص.

وأضاف آدم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة كانت ترسل بشكل دورى لوزارة الإسكان طلبات الحجز بعد فحصها، بمعدل كل أسبوعين، لافتًا إلى أن النقابة ستتواصل الفترة المقبلة مع الوزارة لمعرفة موعد الإعلان عن التخصيص والتسليم.

فيما أوضح الدكتور صلاح النادى، الأمين العام لنقابة المهن العلمية، إن النقابة تبقت 538 طلب حجز للوحدات، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج التخصيص وموعد التسليم 30 يناير المقبل.

وأكد الدكتور محمد دهمش، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، رئيس لجنة الإسكان بالنقابة، إن عدد الوحدات الإسكانية التى تقدمت بها النقابة لتوفيرها لأعضائها بلغت 209 وحدات.

أما نقابة المهن التعليمية، فأكد إبراهيم شاهين وكيل النقابة بلجنة تسيير الأعمال، أن النقابة تلقت 3 آلاف طلب لحجز وحدات إسكان اجتماعى، مشيرًا إلى أن التخصيص سيكون مباشرة دون إجراء قرعة لأعضاء النقابات المهنية.

وفى نقابة التمريض، قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن النقابة تلقت 1500 طلب لحجز وحدات إسكان اجتماعى، وستتواصل مع وزارة الإسكان للإطلاع على آخر ما وصلت إليه، وموعد الإعلان عن التسليم.

من ناحيته، قال المهندس محمد الشورى، المراقب العام لنقابة المهن الزراعية، إن النقابة تلقت فى المرحلة الأولى 157 وحدة، وفى المرحلة الثانية 134 وحدة، وفى المرحلة الثالثة وحتى إغلاق باب الحجز بلغت الحجوزات 157 وحدة.

وكان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أغلق باب الحجز واستقبال الطلبات ببرنامج الإسكان الاجتماعى لأعضاء النقابات، 30 نوفمبر الماضى، بثلاث محاور "محور الوحدات لأصحاب الدخل المنخفض بحد أقصى لصافى الدخل 2500 للأعزب، و3500 جنيه للأسرة، ومحور الوحدات لأصحاب فئات الدخل الأعلى الذين تتراوح صافى دخولهم الشهرية من 2500 جنيه إلى 4000 جنيه للأعزب ومن 3500 إلى 5000 جنيه للأسرة، والمحور الثالث الوحدات المتميزة بـ6 أكتوبر والعبور وبدر".