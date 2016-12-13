حسام حسن: أتمنى أن تخرج مباراة المصرى والأهلى بصورة تليق باسم الفريقين

كتب أحمد وجية

أكد حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى أن الفريق سيبدأ الاستعداد لمباراة الأهلى فورًا، وذلك بخضوع اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الاتحاد لجلسات التأهيل والاستشفاء، وأداء باقى لاعبى الفريق لمران بالملعب الفرعى لبرج العرب، معربًا عن أمله فى أن تخرج المباراة بالصورة اللائقة بفريقين كبيرين مثل المصرى والأهلى.

فى سياق متصل أعرب حسام حسن المدير الفنى للمصرى عن سعادته التامة بالفوز السادس على التوالى للفريق والذى حققه على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، مؤكدًا رضاه التام عن مجمل أداء لاعبى فريقه خلال المباراة وتصميمهم على تحقيق الفوز منذ الدقيقة الأولى أمام منافس قوى وعنيد مثل زعيم الثغر.

كما حرص المدير الفنى للمصرى على توجيه الشكر للاعبى الفريق الذين يبذلون قصارى جهدهم رغم توالى المباريات وأداء 6 مباريات فيما لا يزيد على ثلاثة أسابيع وهى المباريات التى حقق فيها الفريق الفوز على فرق قوية مثل المقاولون العرب ووادى دجلة والداخلية وأسوان وبتروجت وأخيرًا الاتحاد السكندرى، معربًا عن احترامه لكل الفرق بالدورى المصرى.