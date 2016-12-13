أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 12 / 2016

كتب حسام الحاج

شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 12 / 2016 العديد من الأخبار المهمة، والتى جاء فى مقدمتها ترحيب الأهلى بتأجيل القمة "لدواعى وطنية".

رحب مسئولو النادى الأهلى بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك حال طلب الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأرجنتينى هكتور كوبر ذلك، من أجل الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها بالجابون فى شهر يناير المقبل.

نجح الزمالك فى الفوز على نظيره بتروجت، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدورى.

جاء هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 61 عن طريق عمرو طارق مدافع بتروجت بالخطأ فى مرماه.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 25 ويقفز للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 24 فى المركز السادس.

حرص الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على حضور مباراة الزمالك وبتروجت المقامة حاليًا بملعب بتروسبورت، ضمن الأسبوع الخامس عشر للدورى الممتاز.

ارتدى لاعبو الزمالك شارات سوداء فى مباراة بتروجت المقامة حاليًا بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الخامس عشر للدورى الممتاز، إلى جانب وقوف لاعبى الفريقين دقيقة حداد.

عقد شريف عبد الفضيل مدافع الإسماعيلى جلسة مع إدارة ناديه اتفق خلالها على تخفيض عقده الذى تم التوقيع عليه ببداية الموسم الجارى.

يدرس الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، سفر الفريق إلى مدينة الإسكندرية يوم الجمعة المقبل أى قبل مباراة المصرى بـ48 ساعة، بهدف تفادى إرهاق وإجهاد اللاعبين.

حصل "اليوم السابع" على صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته حول بعض الأمور المالية بالنادى الأهلى خلال السنوات الماضية منها أعوام 2010/2011 و2011/2012 و2012/2013، والتى كان يُدير النادى فيها المجلس السابق برئاسة حسن حمدى ونائبه محمود الخطيب.

حضر المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادى الإسماعيلى مران الدراويش اليوم، من أجل تحفيز اللاعبين على تقديم أداء قوى فى مباراة الغد واستعادة مستواهم المعهود وتصحيح مسار أصحاب الرداء الأصفر فى الدورى، بسبب النتائج غير المرضية التى حققها الدراويش خلا ل الفترة الماضية.

تلقى اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم ينعى فيه ضحايا الانفجار، الذى شهدته الكنيسة البطرسية بالعباسية.

جددت 3 أندية سويسرية وناديان من البرتغالى رغبتها فى ضم محمد هانى ظهير أيمن فريق الأهلى خلال انتقالات يناير الشتوية المقبلة.

شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، اليوم الثلاثاء بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، مران اللاعبين المشاركين فى المشروع القومى للموهوبين والعمالقة لكرة اليد والذى ينفذه الاتحاد المصرى لكرة اليد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف العناصر المتميزة من الناشئين بدنيًا ومهاريًا فى كرة اليد من مختلف المحافظات.