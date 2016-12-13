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تحرير 8 قضايا آداب وحيازة سلاح أبيض بأسيوط

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تحرير 8 قضايا آداب وحيازة سلاح أبيض بأسيوط تحرير 8 قضايا آداب وحيازة سلاح أبيض بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

تمكن ضباط شرطة الآداب بمديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، من تحرير 8 قضايا آداب "تعرض لأنثى بالطريق العام وحيازة سلاح أبيض" وذلك فى إطار حملات المديرية التى تشنها القوات لإعادة الانضباط والقضاء على شتى صور الجريمة بالشارع الأسيوطى.

 

وألقى ضباط شرطة الآداب  بالمديرية، تحت إشراف اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط، ومساعد وزير الداخلية، القبض على 8 أشخاص بتهمة التعرض لأنثى فى الطريق العام بمختلف أنحاء المدينة بالتحرش اللفظى والجسدى وحيازة الأسلحة البيضاء، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

 


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